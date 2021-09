,,Gratulować naszej Targowicy’’. Jaki o wstrzymanych środkach z FO

„Gratulować zabiegów naszej opozycji (Targowicy)” – napisał na Twitterze europoseł Patryk Jaki, komentując informacje o zamrożeniu przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Komisarz UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloni poinformował, że Komisja Europejska wstrzymała wypłatę 57 mld euro dla Polski w ramach Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Powodem mają być wątpliwości Komisji Europejskiej związane z praworządnością i wniosek premiera Mateusza Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego ws. nadrzędności prawa unijnego nad polskim porządkiem konstytucyjnym. Unijny komisarz stwierdził, że warunkiem otrzymania środków z FO jest uznanie prymatu prawa unijnego.

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki.

- „Niestety zgoda na łamanie traktów rozzuchwala. Już nawet zawieszenie Izby Dyscyplinarnej, zgoda na katastrofalny pakiet klimatyczny i rozporządzenie o praworządności to za mało.Teraz mówią, że nie podoba się wniosek do TK ws wyższości polskiego prawa, która wynika z Konstytucji”

- napisał polityk na Twitterze.

- „Czyli w Polsce już nie można składać wniosków do TK. Sądy nie mogą orzekać jak chcą bo zabierzemy Wam kasę. Ośrodek decydowania o wszystkim w Polsce przeniesiony do Brukseli (tak naprawdę do Berlina)”

- dodał w następnym wpisie.

- „Gratulować zabiegów naszej opozycji (Targowicy)”

- podsumował.

