Grabowski o Instytucie Pileckiego: ,,Oręż w rękach polskich nacjonalistów''

- Instytut Pileckiego to organizacja, którą można nazwać „IPN-em light”. IPN całkowicie stracił swoją wiarygodność, szczególnie poza granicami Polski. Instytut Pileckiego stał się teraz użytecznym narzędziem i orężem w rękach polskich nacjonalistów.

(...)

Moim ulubionym wydarzeniem jest to, który za kilka dni zostanie zorganizowane w Bełżcu. Trzeba być cholernie bezczelnym, aby wziąć udział w konferencji organizowanej na terenie obozu zagłady, gdzie wykład inaugurujący będzie poświęcony temu, jak to w 1939 roku Żydzi zdradzili Polskę.

(...)

Moim drugim ulubionym wydarzeniem jest niedawna konferencja zorganizowana wspólnie przez Instytut Pileckiego i IPN, która odbyła się w Kielcach i była poświęcona pogromowi kieleckiemu. To nie było groteskowe – to było absurdalne, przerażające i smutne. Jedno jest pewne: nie mamy tutaj do czynienia z organizacją zaangażowaną w niezależne badanie historii. Mamy do czynienia z organizacją działającą przy aprobacie skrajnie prawicowego, radykalnego rządu, której zadaniem jest zaciemnianie i fałszowanie historii.

(...)