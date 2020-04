Gowin: Zjednoczonej Prawicy nie będę rozbijał

Jeśli zaś chodzi o wybory korespondencyjne, tu Gowin powiedział, że Porozumienie to partia demokratyczna i stanowiska w trakcie ostatniego głosowania mogą być różne, jednak stwierdził że jest przekonany co do tego, że każdy z posłów Porozumienia kierować się będzie własnym sumieniem oraz interesem Polski. Powiedział też:

Odniósł się on także do doniesień, wedle których to Michał Kamiński miał stać za akcją rozbicia Zjednoczonej Prawicy. Gowin stwierdził, że słabo go zna, a doniesienia w tej kwestii są dla niego „zaskakujące”. Podkreślił, że o ile on jest politykiem centroprawicowym, Kamiński to w tej chwili centrolewica.