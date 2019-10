Gowin zaskakująco o Smoleńsku: Wiem ciut więcej...

"Coraz więcej osób wierzy, że to był zamach"-stwierdził minister nauki i szkolnictwa wyższego, dodając jednak, że wiara w zamach to tylko "wiara".

"To jest kwestia wiary, a nie racjonalnych argumentów. Ja wiem na temat katastrofy smoleńskiej ciut więcej niż ogół obywateli i mogę powiedzieć z ręką na sercu, że nie znajduje żadnych racjonalnych argumentów, żeby mówić, że to było cokolwiek innego niż tragiczna katastrofa"-powiedział Jarosław Gowin. Monika Olejnik dopytywała polityka m.in. o słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, który w 2012 r. wyraził "głębokie przekonanie", że w Smoleńsku doszło do zamachu. Wówczas lider PiS oceniał, że istniały przesłanki o tym, że gdyby zamach nie powiódł się w Smoleńsku, to nastąpiłby on podczas lotu Lecha Kaczyńskiego do USA. Wicepremier Gowin zwrócił uwagę na straty osobiste, których doznał w związku z tragedią z 10 kwietnia 2010 r. Jarosław Kaczyński.