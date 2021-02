Gowin w opozycji? Miller: Za darmo niczego nie zrobi

Czy wicepremier Jarosław Gowin może przejść do opozycji? Takie pytanie zadano w programie „Onet Rano” Leszkowi Millerowi. „Za darmo Gowin niczego nie zrobi” – stwierdził były premier.

Na pytanie Iwony Kutyny Miller odpowiedział:

„W takich przypadkach trzeba zadać pytanie, jaka jest alternatywa. Gowin bardzo wiele by ryzykował, więc ceną byłoby stanowisko Prezesa Rady Ministrów. Gdyby Gowin to usłyszał i było to poparte wiarygodną ofertą, to mógłby się on nad tym zastanawiać”.

Stwierdził też, że to zmieniłoby zupełnie sytuację polityczną w Polsce, ponieważ ukształtowałaby się inna większość parlamentarna, która mogłaby zmienić marszałka, prezydium Sejmu i przeprowadzić zmianę Prezesa Rady Ministrów.

Miller dodał, że nie jest przekonany, czy taki scenariusz w ogóle jest brany pod uwagę. Stwierdził też:

„W każdym razie za darmo Gowin niczego nie zrobi”.

za:Onet.pl