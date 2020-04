Gowin pisze list do Porozumienia. Twierdzi, że Morawiecki podzielał jego obawy co do wyborów

- „Znaleźliśmy się w wyjątkowym momencie historii — jako ugrupowanie, jako część obozu rządowego, jako naród i jako społeczeństwo. Świat, który znamy, skończył się, a my musimy odnaleźć się w nowej i nieznanej rzeczywistości. Co więcej, na liderach życia publicznego, a za takich uważam każdego z was, ciąży większa odpowiedzialność — to my musimy znaleźć odpowiedź na pytania, które zadają sobie nasi najbliżsi współpracownicy czy sąsiedzi” – pisze Gowin do polityków Porozumienia.