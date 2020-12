Gowin: Możliwa jest suwerenna Polska i wspólna Europa

- Jako Porozumienie odrzucamy alternatywę "weto albo śmierć". Przez cały czas możliwe jest osiągnięcie rozwiązań, które zagwarantują i suwerenność Polski, i wspólną Europę, i respektowanie niezawisłych praw naszego państwa, i możliwość korzystania z setek miliardów złotych, które popłyną do nas z funduszy unijnych – powiedział wicepremier Jarosław Gowin podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Dodał też:

- Wierzę, że rozmowy, które rozpoczną się jutro na szczycie Unii Europejskiej podczas posiedzenia RE doprowadzą do tego, że wszyscy my europejczycy zbliżymy się do siebie o ten brakujący centymetr

Podkreślił również wsparcie dla polskiego rządu:

- Jako Porozumienie udzielamy poparcia dla wszystkich działań premiera Morawieckiego. Odrzucamy alternatywę weto albo śmierć - powiedział w środę, w przededniu szczytu Rady Europejskiej wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin. - Jest uzgodnienie w trójkącie Warszawa, Berlin, Budapeszt dot. negocjacji budżetowych w UE

Logika WETO albo ŚMIERĆ jest sprzeczna z naszym interesem narodowym. Jak powiedział wczoraj Victor Orban, jesteśmy o centymetr od rozwiązania: i suwerenna Polska, i wspólna Europa. I zagwarantowanie Polsce niezawisłych praw, i skorzystanie z setek miliardów unijnych funduszy. — Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) December 9, 2020

mp/fronda.pl