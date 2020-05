Gospodarka w Polsce odmrożona już w 23 proc.

Urszula 11.5.20 13:59

Resort Ziobry przygotował projekt pozwalający konfiskować majątek Polaków, który wcześniej należał do podejrzanego



Projekt zakłada, że państwo będzie mogło przejmować majątki - domy, pieniądze, samochody, biżuterię itp. - które w ciągu ostatnich pięciu lat były w posiadaniu podejrzanego lub oskarżonego o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.



Największe kontrowersję wiążą się jednak z tym, że dla prokuratury nie będzie miało znaczenia, kto obecnie jest właścicielem majątku, który kiedyś należał do podejrzanego.



Pismatoły, uważajcie. Jak podpadniecie sąsiadowi, a podpadniecie na pewno za wasz wulgarny język i nienawiść, którą żywicie do wszystkich, którzy was nie popierają, wtedy sąsiad doniesie na was gdzie trzeba i macie pozamiatane. To może być nawet anonim. Będziesz pisdzielcu podejrzany więc ci majątek skasują.

Ku chwale Ziobry i Kaczyńskiego. Widać, że skarb państwa jest na potężnym minusie skoro juz do takich chwytów dążą. Wbrew Konstytucji.