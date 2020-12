,,Góry śmieci, fetor i utracona dotacja z UE. Śmierdzący problem warszawskich włodarzy''

Góry śmieci, fetor i utracona dotacja z Unii Europejskiej, czyli śmierdzący problem warszawskich włodarzy.

Jak podległe stołecznemu ratuszowi Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, na którego czele od roku stoi bohater afery taśmowej Włodzimierz Karpiński, radzi sobie z coraz większym problemem śmieciowym? Jak doszło do utracenia setek milionów dotacji z Unii Europejskiej, które stolica miała dostać na rozbudowę przestarzałego zakładu unieszkodliwiania odpadów? Kto jest odpowiedzialny za to, że Warszawa do tej pory nie dorobiła się nowoczesnej spalarni śmieci? Jakie są konsekwencje nieudolnej strategii gospodarki odpadami dla mieszkańców stolicy i przyległych miejscowości? Dlaczego politycy warszawskiego ratusza nabrali wody w usta i nie chcą odpowiadać na pytania dziennikarzy dotyczące śmierdzącego problemu? Śmieciowe kłopoty Warszawy i okolic w najnowszym „Magazynie śledczym Anity Gargas” w czwartek o 22:30 w TVP1.