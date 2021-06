Gorąco w Sejmie! Minister Czarnek: Mam wniosek, aby przestała pani bezczelnie kłamać

„Mam wniosek formalny, by pani poseł raz jeszcze wysłuchała mojej wypowiedzi i przestała kłamać bezczelnie” – powiedział minister edukacji i nauki, prof. Przemysław Czarnek w odpowiedzi na ostrą krytykę ze strony poseł Lewicy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Odnosząc się do dzisiejszej rozmowy ministra na antenie TVP Info złożyła wniosek formalny o przerwę, zwołanie Konwentu Seniorów i włączenie do porządku obrad informacji ministra oraz wyjaśnień, „które należą się wysokiej izbie”. Dodała:

„Po pierwsze, wyjaśnień, dlaczego po raz kolejny minister edukacji dopuścił się szczucia i obrażania obywateli legalnie realizujących swoje konstytucyjne prawo do zgromadzeń. Dlaczego nazwał osoby uczestniczące w Paradzie Równości, osobami nienormalnymi?”.

Stwierdziła też, że Czarnek szczuje na uczniów LGBT+.

Dzisiejszego ranka minister edukacji i nauki w rozmowie na antenie TVP Info stwierdził, odnosząc się do szokujących obrazków z „Parady Równości” w Warszawie, że:

„Polacy wiedzą, kto jest normalny, a kto nie”.

Dodał również:

„Przecież to, co tam się działo, nie ma nic wspólnego z tolerancją i z równością, to fetyszyzowanie i wykrzywianie równości i tolerancji”.

Już na samej sali sejmowej odniósł się do zarzutów poseł Lewicy. Stwierdził, że ta powinna raz jeszcze wysłuchać jego wypowiedzi i przestać „bezczelnie kłamać”. Dodał również, że narracja opozycji jest „pełna chamstwa, kłamstwa, fałszowania rzeczywistości”, a Polacy to widza. Odpowiadając ministrowi, poseł stwierdziła że wykorzystuje on „język nienawiści”.

dam/wpolityce.pl, sejm.gov.pl