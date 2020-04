„Godzina Matki” w czasach zarazy

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 11.4.20 19:35



"Pod krzyżem swego Syna Maryja ... nie traci wiary"

No coś takiego. Matka Boga w obliczu spełnienia się, w obliczu cudu, najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości ma .... tracić wiarę?

To żart?

Żart????

To może napiszcie jeszcze tak: Jezus wniebowzięty, rozejrzał się po Niebie, pomachał do Boga Ojca i NIE UTRACIŁ WIARY.

Wow, no coś takiego, coś takiego. Wierzyć się nie chce :))