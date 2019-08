,,Godek została wypchnięta z Konfederacji. W tle jej protest przeciw porozumieniu ze środowiskiem gen. Wileckiego''

Bizon 10.8.19 13:23

Co za draństwo! Pamiętam, jak portal Fronda atakował Godek podczas kampanii w maju, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a teraz nagle stanie się jej pierwszym obrońcą? Jako wyborca Konfederacji jestem zasmucony informacją o pani Kai, ale mam do tego pełne prawo, w przeciwieństwie do obłudników, którzy ją oczerniali za start wyborczy. Ufam też liderom partii, że są świadomi tego, co robią. Rozpoczęła się kampania wyborcza, podejrzewam, że Fronda będzie atakować, opluwać, niszczyć dobre imię Konfederacji w skali tak szaleńczej, jak robiła to w maju do spółki z Sakiewiczem.