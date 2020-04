Gliński do Kidawy: Proszę sobie przeczytać tę ustawę i nie kręcić głową

– Pani poseł, mówię do marszałek Kidawy-Błońskiej, nie wiem z jakiego powodu pani mówi, że tarcza nie dotyczy ludzi kultury i sytuacji polskiej kultury. Od kilku tygodni dzień w dzień informujemy na stronach ministerstwa, można także to przeczytać, w moich wypowiedziach, wypowiedziach bardzo wielu ludzi, co robimy dla ludzi kultury. Pani wyszła tutaj na mównicę i powiedziała, że nic nie zrobiliśmy i tarcza nie obejmuje ludzi kultury. To ja pani w takim razie powiem tylko kilka faktów. Ludzie kultury działają w ramach działalności gospodarczej. Obie tarcze bardzo wiele przedstawiają rozwiązań dla przedsiębiorców w obszarze kultury. Ludzie kultury bardzo często działają w oparciu o jednoosobową działalność gospodarczą, albo też w oparciu o umowy cywilno-prawne. Tarcza przecież przedstawia konkretne fakty, liczby, pieniądze. I w związku z tym polskie państwo wspomaga kulturę w tej kwestii. Wie pani doskonale, że już od poniedziałku działa nowy program ministra kultury, który został powołany dzięki tarczy antykryzysowej, który dotyczy kultury w sieci i ten program działa, ludzie aplikują, ludzie będą mogli realizować swoje działania w kulturze, dotyczące kultury w sieci – stwierdził Piotr Gliński w Sejmie.