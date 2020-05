Giertych pozywa Macierewicza o Smoleńsk

diki 27.5.20 10:44

w zasadzie ...

dalsza obrona pancernej Brzozy i beczki na 5 metrach jest nie do wykonania

a raport z Witchita jest gotowy

a że raport Milera jest "skręcony" do 20 potęgi... to jest to w stanie obalić absolwent podstawówki

tak więc Panie Giertych nie bądź pan taki bojowy ....

żebyś się nie zdziwił ?



przecież Donald oświadczy że bierze wszystko na siebie

czyli :

zamiast sprzedać złom do Afryki to przekazał do remontu samolot NATO do Rosjan

w szmuglowanym przetargu

Zamiast skorzystać z oferowanej pomocy zachodu to śledztwo i dowody oddał Rosjanom

wbrew prawu polskiemu nie zbadano polskich ofiar podczas przywożenia do Polski

o brzozie co to leży prostopadle do linii ewentualnego uderzenia... (sic) ,

nie zdmuchniętej budy Bodina.. co ogon z trzema silnikami na ciągu startowym (w pochyleniu 15 stopni w dół) przeszedł by ledwie 2,5 metra wyżej od dachu tej budy,

i o nie ściętych drzewach za brzozą ...

i o bajeczce o beczce na 5 metrach ...to szkoda nawet pisać

Raport Milera przypomina bajkę o siedmi smokach za siedmioma górami ...

jak widać Pan Giertych pierwszy zgłasza się do "grilowania"

niby obowiązuje prawo domniemania niewinności ...

ale czy nie warto jednak wziąć parę lekcji z fizyki na poziomie szkoły podstawowej i średniej oraz z geometrii wykreślnej...



Akurat Macierewicz to na szczęście twardy gość..prowokowaliście go 10 lat i nic

no to teraz on was prowokuje ...

tylko co Pan ma Panie Giertych oprócz prawniczego bełkotu w zanadrzu ?

a co ma Pan Macierewicz w zanadrzu ?



żebyś się Panie Giertych nie zdziwił ?