Gender na uczelniach. Zaskakujące słowa Gowina: ,,Położę się Rejtanem...''

Nie mozna sluzyc dwom panom 3.11.19 13:16

Apel do premiera Morawieckiego - p. GOWIN NADAJE SIE TYLKO DO DYMISJI! Ideologia gender to teczowa zaraza. To systematyczna, planowa demoralizacja naszych dzieci i nie tylko dzieci. Jakim krajem jest wtec Polska? Czego uczy na uczelniach? Demoralizacji?