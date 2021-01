Gdzie leżą źródła europejskiej tożsamości? Wykład prof. Marka A. Cichockiego [NA ŻYWO]

Między Północą a Południem. Prof. Marek A. Cichocki kolejnym wykładowcą w serii „JP 2 Lectures” Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim Angelicum

A gdyby okazało się, że źródła europejskiej tożsamości nie leżą, tak jak powszechnie sądzi się – na styku Wchodu i Zachodu? Właśnie taką tezę stawia prof. Marek A. Cichocki w swym wykładzie – zamiast poszukiwać naszych korzeni na osi horyzontalnej powinniśmy zbadać napięcie przebiegające od łacińskiego Południa po barbarzyńską Północ. Duchowa dynamika wertykalnego porządku, która zrodziła europejską kulturę jest kluczem do ponownego odkrycia jej podmiotowości w świecie rządzonym przedmiotowymi interesami wielkich mocarstw.

Wykład zatytułowany „European Identity. North and South: the main line of divide” poświęcony będzie źródłom europejskiej tożsamości w oparciu o podział Północ-Południe. Transmisja wykładu, który prowadzony będzie w języku angielskim, rozpocznie się w czwartek, 21 stycznia o godz. 14.30.

Pierwszy wykład z serii “JP2 Lectures” miał miejsce 19 października 2020 r. podczas inauguracji roku akademickiego na Angelicum. Wykład zatytułowany “Does Christianity need culture?” wygłosił przewodniczący papieskiej rady ds. kultury kard. Gianfranco Ravasi. W ramach cyklu „JP 2” Lectures odbyły się jeszcze odczyty Johna Finnisa „John Paul II and the Fundamentals of Ethics” oraz abp. Rowana Williamsa „Faith on Modern Areopagus”.