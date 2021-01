Gdula z Lewicy tak jak Rosjanie świętuje ,,wyzwolenie'' Warszawy

Na Twitterze rosyjskiej ambasady pojawił się dziś wpis wspominający wydarzenia z 17 stycznia 1945 roku, kiedy to do Warszawy wkroczyła Armia Czerwona po tym, jak Niemcy zrównali miasto z ziemią po wybuchu Powstania Warszawskiego. Pisano o „wyzwoleniu” stolicy Polski. To, trzeba przyznać, nie dziwi. Co innego wpis posła Macieja Gduli.

Parlamentarzysta Lewicy postanowił bowiem opublikować wpis, w którym tak jak i Rosjanie, świętuje rocznicę „wyzwolenia” Warszawy:

„76 lat temu wojsko polskie i radzieckie wyzwoliło Warszawę doszczętnie zniszczone miasto dwóch powstań. Już kilka tygodni później rozpoczęło prace Biuro Odbudowy Stolicy. Wypędzenie okupantów i odbudowa to było podwójne zwycięstwo nad nazizmem”.

Oburzenia wpisem posła nie kryła chociażby Hanna Lis odpowiadając mu:

„Nie żadne <<wojsko polskie i radzieckie>>, a zależne od ZSRR LWP oraz Armia Czerwona Stalina.

I nie <<wyzwoliły>>, szanowny Panie @m_gdula

, a oddały Polskę Stalinowi i zamknęły ją na pół wieku za żelazna kurtyną.

Zaiste, jest co świętować”.

dam/twitter,Fronda.pl