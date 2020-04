Gdańsk chce oszczędzać na domach dziecka

Sprytny ninja 21.4.20 19:13



PO -by żyło się lepiej. I tak to w praktyce wygląda - Gdańsk miasto PO.

w PO - nie pomyśleli - obetniemy pensje urzędników, zniesiemy darmowe przejazdy, ulgi na parkowanie, bezzwrotne pożyczki, ograniczymy diety,.…

Dlaczego nie oszczędzi na sobie? BO Zajmuje się oszczędzaniem na innych, na najsłabszych. Fuj.

Ale widać gdańszczanie lubią takich, co ich krótko trzymają.