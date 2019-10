Gawłowski z immunitetem, Kogut - bez

Alojzy Cedzidło 14.10.19 11:47

Fajne marzenia . ,,Skazać bandziorów , oczyścić Sądy " ...A o Brukseli to ,,Barbi " zapomniała .? ,,Timmermajstrów " tam sporo , w tym pomocnicza ,,armia " ..Tim " z Polski . A tak poważnie , Ma Pani(?) rację w 100% Mam podobne ,,marzenia ". Tyle tylko ,że są one do spełnienia w normalnym świecie w tym i w Polsce . Bo co jest u nas ? Bagno wszędzie po komunie i póżniejszych rządach w tym i tych od 2007 do 2015 . . Do dziś nie do ruszenia . . No i ostatnia sprawa . Kiedy w Polsce była po 2015 prawdziwa , patrzaca na ręce rządzącym , OPOZYCJA ' No kiedy ? Tych ,,totalnych "koryciarzy . oni sami też , za normalną opozycję nie uznaje .PiS wygrał wybory , ale wesoło może nie być.