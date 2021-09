Gąsowski: Teraz wyzywają mnie od ,,ch***w’’ i ,,Żydów’’

mateuszjegliński 6.9.21 18:15

Entelektualysto Gąsowski, mimo, ze nie jesteśmy na ty, to jednak na twoją ułomność charakteru pozwolę sobie tak się zwracać do ciebie. Pierwsze primo, jak mawiał woźny Turecki, Gąsowski, przestańcie powtarzać głupoty za synem Ozjasza Szechtera, że leżącego się nie kopie. Uświadamiam ci entelektualysto Gąsowski, że po to się przeciwnika obala, że móc go skopać. Spróbuj skopać stojącego. A tak leżący skopany dziesięć razy pomyśli, zanim zacznie znowu. To samo dotyczy tej pani z Bajmu, ty się nie użalaj nad pijana wariatką jeżdżącą zygzakiem po drogach, ty się użalaj nad jej głupotą, że w takim stanie ośmiela się wsiadać do samochodu i jechać. Ale tzw artystyczne piekiełko wie swoje, my tak, nas nie. Otóż was przede wszystkim tak.