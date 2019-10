Garri Kasparow: Prawdziwe sankcje złamałyby kręgosłup reżimu Putina za kilka miesięcy

„Niestety wolny świat po raz kolejny pokazał swoją słabość. Jak zawsze, nie uczymy się niczego z historii, a w rzeczywistości historia lat 30. [ubiegłego wieku] powtarza się, gdy nie wykorzystano okazji do powstrzymania potencjalnego agresora na wczesnym etapie. Teraz widzimy to samo: trwają ciągłe ustępstwa wobec agresora. Nie oznacza to, że będzie to trwało w nieskończoność. Oczywiste jest, że w pewnym momencie wolny świat będzie musiał zająć twarde stanowisko. Tylko cena za pozbycie się reżimu Putina i wszystkich koszmarów, które on niesie, będzie znacznie wyższa. W końcu to nie tylko Rosja, nie tylko Ukraina i dawne republiki Związku Radzieckiego. W rzeczywistości jest to także Bliski Wschód, Wenezuela i wszystkie kraje, w których reżim Putina nadal wspiera najbardziej krwawe i okrutne dyktatury”