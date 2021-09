Fundacja Ocalenie: Imigranci na granicy z Białorusią potwierdzali swą tożsamość przez podniesienie ręki

„Porozumiewaliśmy się za pomocą megafonu, a oni w odpowiedzi do nas krzyczeli” – powiedziała aktywistka lewicowej Fundacji Ocalenie Marianna Wartecka, pytana o sposób identyfikacji nielegalnych imigrantów na granicy polsko-białoruskiej. „Trzeba pamiętać, że ci ludzie mieli też coraz bardziej zdarte gardła i byli zmęczeni tym sposobem komunikacji, więc czasami zadawaliśmy pytania zamknięte. Wówczas odpowiadali poprzez podniesienie ręki, bo tak się umówiliśmy – na przykład podniesienie prawej ręki oznaczało potwierdzenie, a lewej zaprzeczenie” – opowiedziała Wartecka.

Lewicowa aktywistka opowiada też o sposobie weryfikowania przez Fundację pochodzenia ludzi koczujących przy polsko-białoruskiej granicy. „Weryfikowaliśmy poprzez ich oświadczenia oraz przez język, którym się posługują” – zadeklarowała Wartecka. Pytana czy osoby te podawały konkretne informacje o kraju swego pochodzenia, aktywistka powiedziała, że „dopiero później, gdy byliśmy już daleko od nich. Wówczas porozumiewaliśmy się za pomocą megafonu, a oni w odpowiedzi do nas krzyczeli. Często miało to miejsce w trudnych warunkach, gdy np. byliśmy zagłuszani przez Straż Graniczną za pomocą syren i silników. Czasami uniemożliwiały to też warunki pogodowe, gdy po prostu trudno było krzyczeć. Trzeba pamiętać, że ci ludzie mieli też coraz bardziej zdarte gardła i byli zmęczeni tym sposobem komunikacji, więc czasami zadawaliśmy pytania zamknięte. Wówczas odpowiadali poprzez podniesienie ręki, bo tak się umówiliśmy – na przykład podniesienie prawej ręki oznaczało potwierdzenie, a lewej zaprzeczenie”.