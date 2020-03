Francuski profesor: Leczcie koronawirusa chlorchiną - to działa!!!

To oznaczałoby, że Covid-19 musi być leczone tak samo, jak choroby wywoływane przez inne wirusy z grupy SARS. Wedłg Raoulta nie ma teraz czasu na badania nad szczepionką, trzeba skupić się na tym, co po prostu działa. Raoult po przedstawieniu takiej opinii w mediach został ostro skrytykowany przez ministra zdrowia Francji, Olivierana Verana, ale... już wkrótce zaproszono go do grona doradców prezydenta Emmanuela Macrona.