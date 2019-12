Francuski biskup: Chrzcijcie dzieci gejów, unikajcie słów ,,ojciec'' i ,,matka''

JS 31.12.19 12:41

Ja bym poszedł do tego wynoszącego się nad naukę Jezusa biskupa i powiedział aby zrzucił swoje szaty i poszedł do innej pracy skoro nie potrafi wykonywać swojej pracy, misji do której (wierzę) przygotował go kiedyś Duch Święty, został wyszkolony. Może kubeł zimnej wody by pomógł ale to byłoby odebrane jako atak. Co to za pasterz, który porzuca swoje owce i oddaje je wilkom ?

Króluj nam Chryste, nie antychryście

Pozdr.