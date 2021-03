Franciszek w Ur: Nienawiść do brata jest największym bluźnierstwem

Papież Franciszek odwiedził dziś Ur, miejsce narodzin Abrahama, ojca trzech wielkich religii monoteistycznych. Tam ojciec święty spotkał się z przedstawicielami wszystkich religii obecnych w Iraku. „Musimy przekształcić narzędzia nienawiści w narzędzia pokoju” – apelował Franciszek. Papież podkreślał, że największym bluźnierstwem jest nienawiść do drugiego człowieka.

Drugiego dnia swojej wizyty w Iraku papież Franciszek przemawiał na spotkaniu międzyreligijnym w Ur. Podkreślając, że współczesny świat często zapomina o Bogu lub wypacza Jego obraz, ojciec święty stwierdził, że największym bluźnierczym wykroczeniem jest profanowanie Bożego imienia przez nienawiść do brata.

- wskazywał.

- mówił Franciszek.

- „Módlmy się też, aby wolność sumienia i wolność religijna były wszędzie szanowane i uznawane: są to prawa podstawowe, ponieważ czynią człowieka wolnym w kontemplacji Nieba, dla którego został on stworzony”

- apelował.

Podkreślał, że wszyscy wierzący mają za zadania przekształcać narzędzia nienawiści w narzędzia pokoju i upominać się o wartość ludzkiego życia.

- „To my mamy przypominać światu, że życie ludzkie posiada wartość ze względu na to, czym jest, a nie ze względu na to co posiada, i że życie nienarodzonych, osób starszych, migrantów, mężczyzn i kobiet każdej rasy i narodowości jest zawsze święte i liczy się tak samo, jak życie wszystkich!”.