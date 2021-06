Floryda zakazuje transseksualistom udziału w kobiecych zawodach. Biden oburzony

Gubernator Florydy Ron DeSantis podpisał ustawę zakazującą transseksualnym kobietom udziału w sportowych zawodach dla kobiet. Decyzja Florydy oraz innych stanów spotkała się z krytyką Joe Bidena.

"Ustawa o uczciwości w sporcie kobiet" to prawo stanowiące, że sport kobiet na poziomie od gimnazjum po college ma być niedostępny dla mężczyzn. Elementem decydującym ma być płeć biologiczną wskazana w oficjalnym akcie urodzenia w chwili narodzin dziecka.

Podobne przepisy obowiązują jeszcze w 7 innych stanach.

Joe Biden ocenił takie ustawodawstwo jako "skandaliczne". W specjalnym oświadczeniu stwierdził, że "w niektórych stanach podjęto decyzję o tym, by uderzyć w młodzież transgender poprzez dyskryminujące ustawy".

Biden zaapelował także do Kongresu o przyjęcie Aktu Równościowego. Prawo to miałoby zobowiązywać adopcyjne instytucje religijne miałyby być zobowiązane do oddawania dzieci parom homoseksualnym, a przedsiębiorcy (fotografowie, cukiernicy) do brania udziału w homoseksualnych imprezach.

Akt Równościowy przewidywałby ponadto, że kobiety miałyby być zmuszone do korzystania z pokojów hotelowych, pryszniców, łazienek czy szatni razem z mężczyznami, którzy twierdzą, że są kobietami.

Udział transseksualnych kobiet w kobiecym sporcie to kontrowersyjna kwestia. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedziała się Caitlyn Jenner (wcześniej Bruce Jenner) - znana amerykańska transseksualna celebrytka i kandydatka na gubernatura Kaliforni z ramienia Republikanów - WIĘCEJ CZYTAJ TUTAJ.

jkg/lifesitenews