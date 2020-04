F*ck them all. Mann wypowiedział się w imieniu ,,prawie całego społeczeństwa''

f**k them all. Ja również nie wybieram się na "korespondencyjne" głosowanie.



To będzie koszmar, obłęd. Śmieszno by było, gdyby ludzie przez to nie umierali.



Gdyby to było "korespondencyjne" głosowanie to nie trzeba by było oddawać głosów w wyznaczonym miejscu, w wyznaczonych godzinach. No i co wam zrobili listonosze i pracownicy poczty, że chcecie ich wykończyć? Za mało dewocjonaliów na pocztach schodziło? Wielu z nich to ciężko pracujący, sumienni ludzie.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha