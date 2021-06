Fantastyczne zwycięstwo! Iga Świątek awansowała do III rundy

Iga Świątek w dwóch setach pokonała reprezentantkę Szwecji Rebeccę Peterson i awansowała do III rundy wielkoszlemowego turnieju French Open.

Z Peterson polska tenisistka wygrała w dwóch setach: 6:1, 6:1.

W III rundzie Światek zmierzy się z reprezentantką Estonii, Anett Kontaveit. W rankingu WTA Kontaveit zajmuje 31. miejsce. Świątek jest na 9. miejscu.

