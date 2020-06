Żadnego włamania do gablot nie było? ,,Ewangelia wg Łukasza Sz.'' - nowe fakty

Maria Blaszczyk 10.6.20 13:44



Czyli, podumowując: nie było włamania, a podejrzaną o niewłamanie się zakuto na oczach dziecka, zdemolowano jej i jej rodzicom mieszkanie, a nawet piwnicę, zabrano nośniki informacji, chciano zabrać nawet telefon dziecka, ale się dobra władza ulitowała, że przecież dziecko ma prawo do edukacji i tylko zgrała wszystko z niego.



Chociaż z tego, co relacjonuje ojciec zatrzymanej, policja nie miała pojęcia, co tam robi i po co - pytali się o to tego pana. Chyba za zadanie mieli zgnoić i zastraszyć, metodą nachodzenia we własnym osób starszych rodziców i dziecka, a nie wiedzieć, o co chodzi.