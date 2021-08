Ewakuacja Afgańczyków do Polski. Dworczyk: Dziś wystartuje ostatni samolot

Dobiega końca akcja ewakuacji Afgańczyków do Polski. Szczegółowe informacje przekazał w tej kwestii szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

W rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 polityk poinformował:

„Jeżeli nic się zmieni w sytuacji w Afganistanie, to dzisiaj wieczorem ostatni samolot z ewakuowanymi Afgańczykami, powinien wystartować do Polski”.

Dodał jednak, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, a Polacy są w dużej mierze uzależnieni od swoich sojuszników, USA. To Stany Zjednoczone odpowiadają w tej chwili za bezpieczeństwa całego lotnictwa w Kabulu, gdzie prowadzona jest akcja ewakuacyjna.

„Dobrą informacją jest fakt, że absolutna większość osób, które blisko współpracowały czy to z polskim kontyngentem wojskowym czy z polską placówką dyplomatyczną, została już ewakuowana do Polski bądź jest w drodze do naszego kraju”

- mówił Dworczyk.

Do naszego kraju łącznie ma trafić około 800 ewakuowanych.

