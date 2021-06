,,Ewa Leniart jest szansą dla miasta!’’. Jarosław Kaczyński odwiedził Rzeszów

Prezes PiS Jarosław Kaczyński odwiedził dziś Rzeszów, aby na finiszu kampanii wspomóc popieraną przez PiS kandydatkę na prezydenta tego miasta Ewę Leniart. Na konferencji prasowej zapowiedziano ważną inwestycję.

Razem z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem oraz kandydatką na prezydenta Rzeszowa Ewą Leniart prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział na dzisiejszej konferencji prasowej budowę Drogi Południowej w Rzeszowie.

- „Jesteśmy w miejscu, które jest ważne z punktu widzenia Rzeszowa, bo za chwilę będziemy mieć inwestycje - drogę południową, na którą Rzeszów już długa czeka, w tym wszystkim jest również zasługa pani wojewody”

- mówił wicepremier.

- „Dzięki drodze południowej korki w Rzeszowie zmniejszą się, są już wszystkie gotowe plany. To jest ważna inwestycja, pokazująca, jakie szanse wiążą się z wyborem Pani Wojewody Ewy Leniart na prezydenta miasta”

- podkreślał.

Prezes partii rządzącej zaznaczył, że wybór kandydatki PiS oznacza dobrą współpracę miasta z rządem i kolejne inwestycje w regionie.

- „Z czasem w Rzeszowie powstanie duża obwodnica. Rzeszów będzie otoczony drogami, to ułatwi sytuacje rzeszowian. Tego jest więcej, rząd planuje również inne duże inwestycje np. Via Carpatia”

- zapowiedział.

Prezes #PiS J. #Kaczyński w #Racławówka: Pani @EwaLeniart jest szansą dla #Rzeszów. Szansą na to, by wszystko, co Rzeszowianom się podobało, było kontynuowane, ale żeby zniknęło to, co było złe. Głosowanie na Panią Leniart jest gwarancją, że Rzeszów będzie lepiej się rozwijać. pic.twitter.com/nVFmZz086H