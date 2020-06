Eurostat: Polska z siódmym największym wzrostem PKB w świecie

Otto 10.6.20 20:50



PIS podąża drogą apostołów ! Członkowie partii ze wspaniałym przywądcą Jarosławem Kaczyńskim to ludzie uczciwi, szlachetni i prawdomówni. Wspaniały Prezydent , Premier i jego rząd realizujący programy dobrej zmiany, zrównoważonego rozwoju, programy prorodzinne i socjalne oraz polski model dobrobytu da Polaków.

Lewactwo podąża drogą Judasza ! Członkowie tych partii z Budką i Czarzestym na czele to skorumpowani złodzieje, łapówkarze, kłamcy i zdrajcy narodu polskiego. Metodami ich walki politycznej nie sąprogramy wyborcze, propozycje i oferty dla Polaków, lecz likwidacje tego co dobre, a co im przeszkadza (likwidacja IPN, CBA, złotówki, WOT, węgla, bazy wojsk amerykańskich, kilku ministerstw, urzędów wojewody na rzecz państwa federalnego, programów rodzinnych, socjalnych i emerytalnych ), i nienawiść do konkurentów politycznych, objawiająca się jakimś amokiem, opętaniem, wręcz podłą wścieklizną.

Wiem, że droga apostołów i dobro zwyciężą, ale pytam – po co aż tyle tego zła ?! Czy szatan ma jeszcze tyle siły ?! Pomyślmy sobie, o ile szybciej następowałyby reformy państwa i polska droga do dobrabytu, gdyby nie ten niezrozumiały koszmarny opór tej części społeczeństwa ?!!!