Europosłowie PiS ostro przeciw piętnowaniu Polski! Chodzi o rzekome ,,łamanie praw osób LGBTI''

Topek 6.2.20 14:05

Z tego wynika że cała Europa i nawet cały świat kłamie na temat sytuacji w Polsce. Czy wy PiSdzielce zdajecie sobie sprawe z tego jaki macie ograniczony ten ptasi móżdżek, a że Polska jest jeszcze demokratycznym krajem to zawdzięczamy tylko opozycji, której nie mają możliwości zniszczyć tak jak to próbują zrobić to z sądami by nas nie miał kto bronić przed obecną władzą. Może niektóre pitole mają trochę większy ten kurzy móżdżek to minimalnie kapują, ale że dają się przekupić to tego nie widzą bo im tak wygodnie, ale nie mają honoru bo wolność i praworządność jest najważniejsza. Dlatego pytam dlaczego z was takie PiSdy?