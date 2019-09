Europoseł Michał Boni o pomyśle PO: Totalna bzdura! Kto za to zapłaci?!

Europoseł Michał Boni bezlitośnie skrytykował program wyborczy Platformy Obywatelskiej. "365 GB darmowego internetu do 24 roku życia. Kto za to zapłaci? Bo ktoś musi! Jak to wyliczyć? Jak to będzie monitorowane? Ważne, żeby firmy inwestowały w sieć 5G. Jeżeli mają coś dawać za darmo, to to je ogranicza..." - napisał na Twitterze.

"Rocznie to duży prezent, tylko jak tym zarządzać nie niszcząc gotowości firm do inwestowania w innowacyjną sieć 5G?" - zapytał dalej.

Następnie napiasł jeszcze ostrzej.

"Totalna bzdura! Kto za to zapłaci? To nie podatki, które są domeną państwa, tylko rynek! I jak chcieć, by firmy inwestowały MILARDY w przyszłość, w 5G? I czy koszty dostępu do jakiś problem w Polsce? Bo wiemy, że od 5-7 lat już nie!" - stwierdził.

Pomysł darmowego 1GB dziennie❗️Jeśli firmy oferują dzisiaj 1 GB za 1zł, to rocznie 365 złotych dla 5 milionów młodych obywateli (wg. programu) daje 1 MLD 82 5MLN złotych wydatków państwa ‼️#PlanNaJutro #DarmowaSiec — Michał Boni (@MichalBoni) September 6, 2019

Na dzisiejszej konwencji programowej Platforma Obywatelska ogłosiła, że zapewni wszystkim Polakom do 24. roku życia darmowy dostęp do internetu. Ujęto to w haśle "365 gigabajtów na 365 dni".

bsw/twitter