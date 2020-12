Europejska Agencja Leków dopuściła szczepionkę na Covid-19

Jak informuje PAP, Europejska Agencja Leków autoryzowała właśnie szczepionki przeciw COVID-19 firm Pfizer i BioNTech. Poinformowali o tym przedstawiciele EMA na konferencji prasowej w Amsterdamie.

EMA (European Medicines Agency) zajmuje się wydawaniem zaleceń dotyczących leków. Finalnie decyzja musi być jeszcze zatwierdzona przez Komisję Europejską, która zwykle jest jest zgodna z EMA.

Jak dalej informuje PAP, kolejnym krokiem ma być dopuszczenie szczepionki do obrotu w poszczególnych krajach członkowskich.

Zgodnie z oświadczeniem szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. szczepienia przeciw COVID-19 mają się rozpocząć w Unii Europejskiej 27, 28, i 29 grudnia.

- Autoryzacja pierwszej szczepionki przeciw Covid-19 jest krokiem we właściwym kierunku, pozwala sądzić, że 2021 rok może być lepszy niż 2020. Chcemy, aby obywatele decydowali o szczepieniach na podstawie faktów - EMA opublikuje informacje na temat oceny, w tym wszystkie dane kliniczne ocenione we wniosku, umożliwi to dalszą niezależną kontrolę naukowców - powiedział szef Europejskiej Agencji Leków Guido Rasi

Odnosząc się do najnowszych doniesień dotyczących COVID-19 i nowego szczepu koronawirusa dodał:

Obecnie nie ma dowodów na to, że szczepionka nie będzie działała w przypadku nowej odmiany koronawirusa.



