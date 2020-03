Episkopat: Weź udział w rekolekcjach! To duchowe SPA

Każde rekolekcje można określić jako duchowe SPA, ponieważ odnowy i świeżości potrzebuje nie tylko nasze ciało, ale także i dusza. Rekolekcje to szansa, by spojrzeć na życie z innej perspektywy i zwrócić się ku Bogu – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Paweł Rytel Andrianik.

Rzecznik Episkopatu zaznaczył, że do udziału w rekolekcjach zaproszeni są wszyscy, zarówno ci, którzy na co dzień związani są z Kościołem, jak i osoby, które rzadko uczestniczą w Mszach św. „Jest to szansa dla każdego, by usłyszeć przesłanie płynące z Ewangelii, że Bóg nie odrzuca nikogo, niezależnie od jego duchowego stanu i sytuacji życiowej. Podczas rekolekcji otrzymujemy odpowiedzi na wiele egzystencjalnych pytań, mamy także możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi. Wprowadza to poczucie wewnętrznego spokoju i uwalnia od wielu życiowych lęków” – dodał.