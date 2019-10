Zdecydowany głos Episkopatu ws. edukacji seksualnej

adrian manowski 17.10.19 19:50

"W ramach kursów dla przyszłych małżonków prowadzone są zajęcia podejmujące również tematy dotyczące życia seksualnego"



- Znajac mentalnosc ludzi i w jaki sposob ta edukacja seksualna zostanie przedstawiona raczej z duzym prawdopodobienstwem moge zalozyc, ze juz niedlugo wroca takie listy:



"Kasia, lat (niepelnoletnia)

Drogie Bravo! Mam na imie Kasia i mam (niepelnoletnia) lat. Piszę do Was bo mam duży problem. Od jakiegoś czasu masturbuje się świeczką. Powiedziałam o tym swojej najlepszej przyjaciółce. A ta mi powiedziała, że od tego można zajść w ciążę. Czy to prawda

Pomóżcie!"



"Rzecznik Episkopatu podkreśla jednocześnie, że zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz innych religii, życie seksualne jest zarezerwowane dla małżonków."



przez grzecznosc nie bede sie rozpisywal tutaj o ksiezach ktorzy nie podchodza pod definicje malzenstwa (bo nie moga) a jednak nie przeszkadza im to posiadac wiedze na temat swojego przyrodzenia i jeszcze wiedziec ja go uzywac na osobach niepelnoletnich ewentualnie samemu majstrujac za jego pomoca swojego 500plusa. Wiec smierdzi tutaj hipokryzja. Najpierw to niech episkopat zacznie od zdyscyplinowania swoich pracownikow, a potem ewentualnie smie zabierac glos odnosnie ukladania zycia innym ludzia.