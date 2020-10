Epidemiolodzy: Lockdown ma fatalne konsekwencje dla zdrowia ludzi

Już blisko 200 tys. osób podpisało się pod deklaracją trzech słynnych naukowców, nazwaną „Deklaracją z Great Barrington”. Dokument ten przestrzega przed katastrofalnymi skutkami dla zdrowia fizycznego i psychicznego społecznej izolacji.

Deklarację przygotowało trzech niezwykle uznanych w świecie epidemiologów. To dr Martin Kulldorff, wykładający medycynę na Uniwersytecie Harvarda; dr Sunetra Gupta z Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz dr Jay Bhattacharya, profesor Stanford University Medical School.

Naukowcy zwracają uwagę, że dominujące na świecie obostrzenia związane z walką z COVID-19 mogą okazać się szkodliwe dla ludzkiego zdrowia. Ich zdaniem „obecna polityka lockdownu ma druzgocący wpływ na krótko- i długoterminowe zdrowie publiczne”. Wskazują m.in. na pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego oraz mniej badań przesiewowych w kierunku raka, powodowanych przyjętymi zasadami walki z koronawirusem. Podkreślają, że kontynuowanie obecnych środków do czasu udostępnienia szczepionki spowoduje nieodwracalne szkody.

Wobec tego przekonują oni do podejścia nazwanego „zogniskowaną ochroną”.

- „Wiemy, że wszystkie populacje ostatecznie osiągną odporność stadną - punkt, w którym wskaźnik nowych infekcji jest stabilny - i że może temu pomóc (ale nie jest to od niej zależne) szczepionka. Dlatego naszym celem powinno być zminimalizowanie śmiertelności i szkód społecznych do czasu osiągnięcia odporności stadnej” – piszą epidemiolodzy.

Ich zdaniem powinno się zatroszczyć przede wszystkim o szczególnie narażone osoby starsze, a osobom narażonym na minimalne ryzyko śmierci umożliwić normalne życie i w ten sposób docelowo zbudować odporność na wirusa.

- „Tym, którzy nie są bezbronni, należy natychmiast pozwolić na powrót do normalnego życia” – zaznaczają.

- „Osobom, które nie są szczególnie narażone, powinno się natychmiast pozwolić na powrót do normalnego życia. Proste zasady higieny, takie jak mycie rąk i pozostawanie w domu, kiedy czujemy się chorzy, powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby obniżyć próg potrzebny do osiągnięcia odporności stadnej. Szkoły i uniwersytety powinny być otwarte na nauczanie stacjonarne. Należy przywrócić zajęcia dodatkowe, takie jak wychowanie fizyczne. Młodzi dorośli należący do grupy niskiego ryzyka powinni pracować normalnie, a nie z domu. Restauracje i inne przedsiębiorstwa powinny zostać otwarte. Należy wznowić działalność w zakresie sportu, sztuki, muzyki i innych wydarzeń kulturalnych. Osoby, które są bardziej narażone, będą mogły brać dobrowolny udział w tych wydarzeniach, podczas gdy społeczeństwo jako całość będzie się cieszyć ochroną zapewnioną bardziej wrażliwym przez tych, którzy zbudowali już odporność stadną.” – czytamy w deklaracji.

Pełna treść dokumentu w j. polskim dostępna jest: TUTAJ.

kak/PAP