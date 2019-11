Elżbieta Witek została wybrana Marszałkiem Sejmu

W wystąpieniach przedstawicieli wszystkich partii dominowały tony koncyliacyjne. Zwrócił na to uwagę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Z wielką radością wysłuchałem tych oświadczeń. Podsumowałbym to tak: koniec opozycji totalnej. Jeśli tak będzie, to będzie to wielki postęp i zmiana w interesie polskiej demokracji i przyszłości. Bardzo proszę, żeby nie były to tylko słowa" - powiedział polityk.

"Mam nadzieję, że to trwała zmiana" - dodał.