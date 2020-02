Ekspert: Putin może przejąć Białoruś siłą, plany operacyjne są od dawna gotowe

Putin jako okrutny i mściwy człowiek nigdy nie wybaczy Aleksandrowi Łukaszence jego zachowania – szczególnie w ostatnich miesięcy, dlatego prawdopodobieństwo siłowego rozwiązania „kwestii białoruskiej” jest bardzo wysokie, mówi na kanale YouTube Feigin Live zbiegły do USA rosyjski politolog Andriej Piontkowskij.

„Przez pierwsze 15 lat Moskwa miała nadzieję, że Aleksander Grigorjewicz wejdzie do nas ze wszystkimi swoimi siedmioma obwodami. Otrzymał za to bardzo duże preferencje ekonomiczne. Ale nigdy poważnie nie myślał o zmianie stanowiska dyktatora tak dużego państwa europejskiego na stanowisko sekretarza komitetu obwodowego w Mińsku. Aż nadszedł rok 1999, w Moskwie panował zupełny chaos (przed impeachmentem Jelcynowi brakowało kilku głosów, premierzy zmieniali się co dwa miesiące).