Ekspert: Koronakryzys nie zwiększy dzietności. Wprost przeciwnie

RuchOporu 6.4.20 14:57

NIE PŁAĆĆIE MANDATÓW!!!! WSZYSTKO DO SĄDU!!! Jak jestem zdeklarowany pisior, to oswiadczam wszystkim czytającym, że na PiS JUŻ NIGDY nie zagłosuje ani ja, ani moja rodzina. Powodem tego jest fakt, że PiS bezwzglednie gnoi polskich obywateli i nakłada na nich drakońskie kary za drobne i wydumane przewinienia takie jak: Mycie samochodu, jazda na koniu, wyjście z żoną na ulicę i trzymanie jej za rękę, zatrzymanie się w lesie na krótki odpoczynek podczas jazdy, grilowanie w ogródku w więcej niż trzy osoby, pobyt na działce. wszystkie te przewinienia są wydumane, niczego nie wnoszą jeżeli chodzi o rozwój tzw "pandemii", a służą wyłącznie nabijaniu kasy rządowi i gnojeniu wszystkich obywateli. Nie za tką Polske umierali nasi bohaterowie, nie o taką Polskę walczyła Solidarność. Nie możemy biernie oczekiwać na upadek naszych z trudem zbudowanych przedsiębiorstw, na chwilę kiedy z powodu kryzysu spowodowanego przez PiS i Morawieckiego stracicie swoje źródła utrzymania! Walczmy wszyscy!!!Musimy się przeciwstawić propagandzie i i faszyzmowi epidemicznemu! Nie było Bergamo i niema żadnej epidemii we Włoszech! Liczba zgonów we Włoszech w 2017, 2018 ,2019 roku wynosiła ok 1300 osób dziennie. w roku obecnym dzienna liczba zgonów to również 1300 osób miesiecznie zatem niema pandemii, jest nieprawdopodobny zamordyzm zastosowany na własnym społeczeństwie. Musimy się stowarzyszyc i musimy walczyć! Na początek nie przyjmujcie zadnych mandatów za wyjście bo nakładanie ich jest nielegalne. Mówi o tym stosowny artykuł Polskiej Konstytucji. Kto ma pod ręką moze wyuska ten zapis w odpowiedzi ponizej. Rzecznik Praw Obywatelskich AdamBodnar również wypowiedział się , że działanie takie jest bezprawne, a policjant niema prawa oceniać czy powód twojego pobytu na ulicy jest zasadny czy nie!!!!!! NIE PRZYJMUJCIE MANDATÓW!!! Niech do sądów trafią miliony pozwów za ten czyn. Wyjdźmy na ulicę! Informujmy znajomych! BUNTUJMY SIĘ DOPÓKI OBŁĄKANA WŁADZA JESZCZE WSZYSTKIEGO I KAŻDEGO NIE ZNISZCZYŁA!!!! Mobilizujmy wszystkie siły do sprzeciwu zanim nie jest za późno!!!!!OPÓR!!!!BUNT!!!POWSTANIE!!!!!