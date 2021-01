Eksperci przeanalizowali reakcję rosyjskiej propagandy na wydarzenia w Waszyngtonie.

Publikowane w sieci nagrania wideo i systematyczna praca rosyjskich propagandystów relacjonujących wydarzenia wokół szturmu na Kapitol w Waszyngtonie to wskaźniki potwierdzające ingerencję Federacji Rosyjskiej w wydarzenia w Stanach Zjednoczonych.

O tym w komentarzu dla portalu Guildhall powiedział Anatolij Baronin, szef grupy analitycznej Da Vinci AG.

- „Rosjanie od zawsze próbowali interweniować w protestach na terytorium obcych państw. Wystarczy przypomnieć próbę zamachu stanu w Czarnogórze, udział rosyjskich bojowników [w zamieszkach] w Katalonii oraz udział rosyjskich bojowników z Donbasu w ruchu żółtych kamizelek we Francji, więc jestem przekonany, że ta sama taktyka i interwencja rosyjskich funkcjonariuszy bezpieczeństwa zostały dziś przetestowane w Stanach Zjednoczonych”– powiedział analityk.

- „Dziś mamy nagrania wideo, które potwierdzają udział Rosjan w wydarzeniach na Kapitolu, w trzech różnych odcinkach, a to tylko te, które zostały udokumentowane. Ich połączenie jest wskaźnikiem udziału Federacji Rosyjskiej. Oprócz tego, warto zwrócić uwagę na to, jak kanały [portalu społecznościowego] Telegram, związane z rosyjskim wywiadem wojskowym, relacjonowały wydarzenia na Kapitolu. Po pierwsze, oni zdradzili całą sieć kanałów powiązanych z wywiadem wojskowym, a nawet zauważyliśmy wiele kanałów, które wcześniej nie trafiały do ​​naszego pola widzenia. Po drugie, treść została przedstawiona w ramach strategicznych narracji rosyjskich, z wizualizacjami w postaci flagi ZSRR nad Kapitolem oraz tematyką związaną z GRU (Główny Zarząd Wywiadowczy Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej)” - – podsumował Baronin.

Jak informowaliśmy wcześniej, w sieci opublikowano wideo, które może świadczyć o tym, że Rosjanie prawdopodobnie brali udział w szturmie na Kapitol i to oni przewodzili atakującym grupom protestujących. Użytkownicy sieci społycznościowych zauważyli to na Twitterze.

Nagranie zostało opublikowane na kanale YouTube BG On The Scene.

Naprzykład w jednym z fragmentów nagrania w momencie, gdy tłum wybija okna, by wejść do Kapitolu, wyraźnie słychać krzyki po rosyjsku: „No dalej, szybciej!” i „Odważniej! Odważniej!”.

Przypomnijmy, 6 stycznia 2021 r., zwolennicy Donalda Trumpa zorganizowali szturm na Kapitol i przedarli się do budynku, gdzie znajduje się Kongres Stanów Zjednoczonych, próbując uniemożliwić formalności uznania Joe Bidena za zwycięzcę wyborów prezydenckich w USA z 3 listopada 2020 roku.

Fala protestów i niepokojów, która zakończyła się tragicznie dla części obywateli, została wywołana kampanią podburzania Trumpa, który absolutnie bezpodstawnie nie uznał wyników wyborów prezydenckich w USA.

Podczas zamieszek na Kapitolu jedną z pięciu zabitych była kobieta – weteran Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.