Egzorcysta. Nie mam wątpliwości. Różaniec to najpotężniejszy egzorcyzm

nikt 18.10.19 14:41

Ten egzorcysta Słowianinem nie jest . Nie słucham go więc . Nagłówek artykułu ma rację . Różaniec to najpotężniejszy egzorcyzm . To łańcuch sojuszu pomiędzy Niebem a Ziemią . To łańcuch sojuszu pomiędzy tym , co niematerialne a Boskie a tym , co materialne , ziemskie .

Wiem , że wielu nie wierzy w istniejące na ziemi całkiem fizyczne siły dobra i zła , siły pośrednie i wiele nieznanych ludziom sił kosmicznych . I nie zamierzam ich o tym przekonywać . Nie obchodzi mnie też jakakolwiek na ten temat krytyka .

Wiem co piszę , a to jak się ktokolwiek do tego odnosi mnie nie interesuje .