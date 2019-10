Dziwne doniesienia w lewackiej prasie. Na granicy z Meksykiem Trump chciał fosy z aligatorami i wężami?

Olej 2.10.19 10:36

„New York Times”.



Nadaje się do tego samego co GW A i do tego nie bo się farba do d......... przylepia.



Inspiracja komunistów, którzy w swojej tradycji mają ,,prawdę'' wywiedzioną od Prawdy sowieckiej, i nie tylko.



Przeróżni Hirschfield'owie z tradycją sięgającą 2000 tys. lat, swą ,,prawdę'' rozpoczęli na Górze Czaszki. i ją kontynuują.