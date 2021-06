Dziś XXV Spotkanie Młodych Lednica 2000! Dołącz do live spotkania

To już XXV Spotkanie Młodych LEDNICA 2000! Pomimo pandemii i ograniczeń spotykamy się online! Łączmy się i trwajmy na modlitwie. Słuchajmy głosu Boga i razem wybierzmy Chrystusa! Cieszymy się, że jesteście z nami!

Program XXV Spotkania Młodych LEDNICA 2000, 5 czerwca 2021:

12.00 – Anioł Pański z Pól Lednickich

12.10 – Studio LIVE

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia z Pól Lednickich

15.45 – Konferencja „USŁYSZ” – o. Jacek Szymczak OP

16.15 – Studio LIVE

18.00 – Oficjalne rozpoczęcie jubileuszowego, XXV Spotkania Młodych LEDNICA 2000

18.30 – CZĘŚĆ I – PUSTYNIA

Naszą w drogę w poszukiwaniu Bożego głosu w nas rozpocznie Litania wyjścia na pustynię, czyli modlitwa inspirowana postawą Jana Chrzciciela. Jan udał się na miejsce odludne, by tam rozważać głos Boga i przygotować się do powierzonej mu misji wskazania ludowi zapowiedzianego Mesjasza. Zachęceni tym przykładem pomodlimy się słowami Litanii, prosząc Boga o uzdolnienie nas do przyjęcia Jego głosu. Modlitwa zakończy się błogosławieństwem uszu, wzorowanym na obrzędzie Effatha, w którym zwyczajowo biorą udział dorośli przygotowujący się do chrztu.

19.30 – CZĘŚĆ II – SUMIENIE

Zainspirowani ewangeliczną historią spotkania Jana Chrzciciela z celnikami i żołnierzami, pomodlimy się za wspólnotę Kościoła, by, będąc oczyszczoną mocą Boga, była zawsze i dla wszystkich miejscem rozeznawania głosu usłyszanego w sumieniu. Tę część Spotkania zakończy wypowiedziany wspólnie Manifest prostoty, czyli nasza odpowiedź na wezwanie Jana Chrzciciela do „prostowania ścieżek Panu”. Chcemy w ten sposób wyrazić nasze pragnienie wsłuchiwania się w głos Pana, z poszanowaniem każdego człowieka i chęcią poszukiwania we wszystkim dobra.

20.00 – Msza Święta

21.00 – CZĘŚĆ III – CHRYSTUS

W trzeciej części Spotkania, po Eucharystii i momencie poświęconym św. Janowi Pawłowi II, nastąpi moment kluczowy – adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Wybór Chrystusa na naszego Pana i Zbawiciela. W symbolicznym geście, jak co roku, dokonany wybór przypieczętowany zostanie przejściem przez Bramę-Rybę.

21.30 – Adoracja

21.45 – Akt Wyboru Chrystusa

22.00 – Przejście przez Bramę-Rybę, Zakończenie