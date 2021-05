Dziś ruszają matury. Jak będą wyglądały i co z obostrzeniami?

Około 271 tys. młodych Polaków przystąpi dzisiaj do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Matury mogą zdawać też osoby, którym nie powiodło się w latach poprzednich albo takie, które chcą poprawić wynik swojego egzaminu – to około 96 tys. uczniów z lat poprzednich. W tym roku, aby przystąpić do egzaminu absolwenci będą musieli przyjść na egzamin w maseczce. Także dezynfekcja rąk będzie obowiązkowa. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00.

Jak wynika z zapowiedzi ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, w tym roku egzaminy mają być łatwiejsze.

– Egzaminy obowiązkowe to tylko część pisemna na poziomie podstawowym. Część ustna tylko dla osób, które potrzebują wyniku w rekrutacji na uczelnię za granicą – powiedział minister.

Do obowiązkowych przedmiotów w tym roku należą egzaminy na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Nie będzie natomiast w tym roku obowiązku zdawania przedmiotu dodatkowego, ale większość maturzystów zdecydowała się go zdawać.

- Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne – pisze portal TVP.info.

Przedmioty do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym i do tej grupy zaliczane są matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Jak podała CKE, z możliwości niezdawania przedmiotu dodatkowego w tym roku zdecydowało się skorzystać 13,5 proc. absolwentów liceów i techników.

Życzymy wszystkim maturzystom przysłowiowego połamania piór. Pamiętajmy też o nich w modlitwie.



mp/iar/pap