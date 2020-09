Dziś poznaj najważniejszego egzorcystę

Kościół obchodzi dziś Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. To dobry dzień, aby zaprzyjaźnić się z najważniejszym egzorcystą, któremu Pan Bóg powierzył misję strącenia szatana do piekieł. „Świętego Michała warto przywoływać, kiedy jesteśmy kuszeni, kiedy grożą nam różne formy zła. On często nazywany jest Bożym Ochroniarzem” – przekonuje ks. Piotr Prusakiewicz CSMA.

W serii „Tajemnice Aniołów” ks. Piotr Prusakiewicz CSMA przybliża świat archaniołów i aniołów:

- „Święty Michał, wódz wojska niebieskiego. Napisano o nim całą litanię, tyle ma tytułów, bo jest wyjątkowy, niepowtarzalny, wybrany do szczególnej misji. Jest zwiastunem wielkich dzieł Bożych” – przypomina duchowny.

kak/YouTube