Dziś nasz dom pachnie ciastem! Cytrynowiec ze śliwkami i kruszonką

Ciasto - mąkę pszenną z proszkiem do pieczenia przesiać. Ubić jajka z cukrem na kogel mogel. Następnie dodać olej i olejek cytrynowy - zmiksować. Na koniec dodać przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia - dokładnie wymieszać na gładką masę.

Połowę ciasta cytrynowego przelać do tortownicy o wymiarach 24 x 24 cm, której spód wykładamy papier do pieczenia, zaś boki smarujemy masłem i obsypujemy bułką tartą. Na wylane ciasto układamy śliwki czubkami do dołu. Następnie na śliwki delikatnie wylewamy pozostałe ciasto cytrynowe i znów układamy śliwki czubkami do dołu. Na koniec wierzch posypujemy kruszonką migdałową.