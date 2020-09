,,Dziś jesteśmy bliżej przyspieszonych wyborów niż byliśmy wczoraj''

„Przyznam się szczerze, że mam co do tego wątpliwości, także w kontekście wczorajszego spotkania z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, który sprawę postawił bardzo ostro” – stwierdził dziś wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zapytany o to, czy koalicja rządowa wciąż trwa.

Minionej nocy Sejm przegłosował nowelizację prawa o ochronie zwierząt, która zakłada między innymi zakaz hodowli zwierząt na futra oraz ograniczenie uboju rytualnego zwierząt tylko na użytek związków wyznaniowych funkcjonujących na terenie kraju. Za ustawą zagłosowało 356 posłów, przeciwko niej opowiedziało się 75 osób a 18 wstrzymało się od głosu. Przeciwko zagłosowali między innymi wszyscy posłowie Solidarnej Polski:

Tadeusz Cymański, Sebastian Kaleta, Jan Kanthak, Janusz Kowalski, Jacek Ozdoba, Michał Wójcik, Marcin Warchoł, Zbigniew Ziobro, Michał Woś.

W przypadku Porozumienia, przeciwko zagłosowali Andrzej Sośnierz i Mieczysław Baszko, a z PiS m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, Zbigniew Dolata, Teresa Glenc, wiceszef klubu Lech Kołakowski i Bartłomiej Wróblewski.

Wiceminister Wąsik stwierdził dziś także:

„Wydaje się, że dzisiaj jesteśmy bliżej przyspieszonych wyborów niż byliśmy wczoraj”.

Jak ocenił dalej:

„Użyję porównania nawiązującego do ustawy o ochronie zwierząt. Ja wiem dobrze, że pies może machać ogonem, a ogon nie może machać psem. Uważam, że pewne rzeczy trzeba bardzo radykalnie uregulować, bo inaczej Zjednoczona Prawica nie będzie funkcjonowała i nie da się w ten sposób przez trzy lata funkcjonować”.

dam/niezalezna.pl,PAP