Dziennikarz Mariusz Zielke: Zrobię HORROR 'Gazecie Wyborczej'

ten 18.8.19 22:41

Najwięcej pedofili jest w showbiznesie, polityce, biznesie i w szkołach, ale tylko kościół obrywa. Wszyscy mają iść do pierdla, a za recydywę powinni zostać wykastrowani, nieważne, czy ksiądz, muzyk, polityk czy biznesmen. Należy też zauważyć ścisłą korelacje między pedofilią i homoseksualizmem, przynajmniej w kościele, bo 80 % wykorzystywania dzieci tyczy się tam chłopców, czyli efebofilii. Zaś w showbiznesie, czy polityce, to czysta pedofilia, czyli pociąg seksualny do dzieci